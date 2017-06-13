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  4. 13 Haziran 2017 10:16

Borsada tarihi rekor ! 100 bin puanı aştı

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı.

Borsada tarihi rekor ! 100 bin puanı aştı
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Açılışta BIST 100 endeksi 300,03 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile gıda, içecek oldu.

Dün, yurt içinde ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 99.707,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyelerin üzerinde kalıcı olamasa da kapanış rekorunu yüzde 0,50 artışla 99.442,11 puana taşıdı.

Analistler, bugün başlayacak ve 2 gün sürecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde küresel piyasaların dalgalı bir seyir izleyeceğini, Fed'in bilançosunu küçültme sürecine dair ipuçları ve açıklamaların ise piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin psikolojik direnç, 98.500 ve 97.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi 300,03 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile gıda, içecek oldu.

Dün, yurt içinde ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 99.707,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyelerin üzerinde kalıcı olamasa da kapanış rekorunu yüzde 0,50 artışla 99.442,11 puana taşıdı.

Analistler, bugün başlayacak ve 2 gün sürecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde küresel piyasaların dalgalı bir seyir izleyeceğini, Fed'in bilançosunu küçültme sürecine dair ipuçları ve açıklamaların ise piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin psikolojik direnç, 98.500 ve 97.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

rekor , bist , Borsa İstanbul