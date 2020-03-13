Borsadaki çöküşün faturası: 118 milyar TL

Corona virüs salgını dolayısıyla küresel ekonominin ani bir fren yapabileceğine yönelik kaygılar dünya borsalarının adeta çökmesine neden oldu. Global piyasalarda yaşanan satış dalgasından Borsa İstanbul'da nasibini aldı.

Borsa İstanbul dün yüzde 7.2'yi bulan kayıpla tarihinin en büyük satış dalgalarından birini yaşadı. Borsa İstanbul, güne yüzde 2.49 düşüşle 98.448 puandan başladı.

Avrupa borsalarında kayıpların artması ve ABD borsalarının büyük düşüşle açılması BIST 100 endeksinde satış dalgasını büyüttü. BIST 100 endeksi yüzde 7.2 kayıpla günü 93.639 puandan tamamladı.

Uzmanlar, en kötü yıl olarak 2019'a hazırlanan piyasaların 2020 projeksiyonun toparlanma olduğuna işaret ederek, birçok kurumun yeni bir krize hazırlıksız yakalandığını vurguluyor.

6 Mart Cuma günü BIST 100 endeksinin piyasa değeri 763 milyar (125.2 milyar dolar) liraydı. O tarihten sonra salgının Türkiye'ye sıçrayabileceği yönündeki endişeleri hızla fiyatlayan Borsa İstanbul'un piyasa değeri dün 644.9 milyar liraya (104.8 milyar dolar) geriledi.

Böylece BIST 100 endeksinin piyasa değeri 4 işlem gününde 118.1 milyar lira (20.8 milyar dolar) değer yitirdi.