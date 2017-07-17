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  4. 17 Temmuz 2017 14:19

Borsa'dan Survivor açıklaması ! Gözler Acun Ilıcalı'da

Borsa İstanbul'un bir numarası Himmet Karadağ, Survivor'ı borsada satmak için Acun Ilıcalı ile henüz görüşmediklerini söyledi.

Borsa'dan Survivor açıklaması ! Gözler Acun Ilıcalı'da
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BIST 100 endeksinden sıfırların atılması konusunu değerlendiren Himmet Karadağ, "Gündemimizde ama acelemiz yok. Yönetim kuruluyla bu hafta görüşeceğiz" dedi. Karadağ, "Survivor`ı yatırımcıya açmak ve borsada satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğini, randevu istediklerine" yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine, Ilıcalı ile görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, endeksten sıfır atılması konusunun gündemlerinde olduğunu belirterek, "Ama acelemiz yok. 100 binin tadını çıkarıyoruz. Konuyu yönetimle konuşacağız. Bu hafta yönetim kurulumuz var." dedi.

GÖRÜŞME İÇİN TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

Himmet Karadağ, yaptığı açıklamada, "Survivor'ı yatırımcıya açmak ve borsada satmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceğini, randevu istediklerine" yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine, henüz Ilıcalı ile görüşmediklerini söyledi.

Görüşmeye yönelik tarihin henüz netleşmediğini ifade eden Karadağ, proje finansmanı konusunda diziler dahil herkesle görüşebileceklerini bildirdi.

'100 BİNİN TADINI ÇIKARIYORUZ'

Himmet Karadağ, endeksten ne zaman sıfır atılacağına ilişkin soru üzerine, "Gündemimizde ama acelemiz yok. 100 binin tadını çıkarıyoruz." dedi.

Konuyu yönetimle konuşacaklarını belirten Karadağ, "Bu hafta yönetim kurulumuz var." ifadesini kullandı.

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