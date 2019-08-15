  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 15 Ağustos 2019 11:22

Bütçe 9,9 milyar TL fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi verileri açıklandı. Bütçe Temmuz ayında 9,9 milyar TL fazla verirken, Ocak-temmuz dönemindeki 7 ayda ise 68,7 milyar TL bütçe açığı oluştu.

Bütçe 9,9 milyar TL fazla verdi
A+ A-

Merkezi yönetim bütçesinde, temmuz ayında 9,9 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 artarak 93,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 37,6 artarak 83,5 milyar lira oldu.

Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 yükselerek 496,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,7 artışla 565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 9,9 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık verdi.
 

bütçe , bütçe fazlası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM