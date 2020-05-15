Bütçe açığı tavan yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesini açıkladı. Buna göre, Nisan'da merkezi yönetim bütçe giderleri 108,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 65,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 43,2 milyar TL açık verdi. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 91,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 26,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 42,7 ARTTI

Geçen yılın aynı ayında bütçe giderleri 76 milyar TL olurken, bu yıl 108,4 milyar TL olan bütçe giderleri yüzde 42,7 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,9 iken 2020 yılında yüzde 9,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 oranında artarak 91 milyar 396 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,4 iken 2020 yılında yüzde 9,6 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 13,1 ARTTI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 65,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 49,1 milyar TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 14,3 milyar TL oldu. 2019 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 57,7 milyarTL iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 13,1 oranında artarak 65,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 6,6 iken 2020 yılında yüzde 6,8 oldu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ BÜTÇE AÇIĞI 72,8 LİRA OLDU

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 393,8 milyar TL, bütçe gelirleri 321 milyar TL ve bütçe açığı 72,8 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 338,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 17,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54 milyar 477 milyon TL açık vermişti.