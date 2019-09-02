Büyüme rakamları açıklandı; haberler kötü; büyümüyoruz küçülüyoruz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını açıkladı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,5 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde sıfır olarak gerçekleşmişti. Anket katılımcılarının 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 0,7, en düşük yüzde eksi 0,8 olmuştu. Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri 3,4 arttı, sanayi sektörü 2,7 ve inşaat sektörü 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri 0,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre 1,2 arttı.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle: