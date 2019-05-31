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BÜYÜME RAKAMLARI, KÜÇÜLME RAKAMLARI OLDU: TÜRKİYE %2,6 KÜÇÜLDÜ !
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  4. 31 Mayıs 2019 09:58

Büyüme rakamları, küçülme rakamları oldu: Türkiye %2,6 küçüldü !

Merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2019 yılının ilk çeyreğinde %2,6 oranında küçüldü.

Büyüme rakamları, küçülme rakamları oldu: Türkiye %2,6 küçüldü !
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart 2019 dönemi) ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Ocak-Mart verilerine göre Türkiye ilk çeyrekte yüzde 2.6 daraldı. Beklentiler ilk çeyrekte yüzde 2.8 daralma olacağı yönündeydi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %2,5 arttı, sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %4 azaldı.

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Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,3 arttı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %4,7 azaldı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları %7,2 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %13 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı %9,5 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise %28,8 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %9,5 artarken ithalatı ise %28,8 azaldı.

İşgücü ödemeleri %20,9 arttı

İşgücü ödemeleri, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,9, net işletme artığı/karma gelir %10,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %39,3 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde %38,3 iken bu oran 2019 yılının birinci çeyreğinde %39,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %43,3'den %40,8'e düştü.

 

 

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