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  4. 12 Aralık 2019 12:42

Çalıntı kredi kartı iddiaları için flaş açıklama!

Türkiye'de yarım milyon kredi kartı ve bankamatik kartı bilgilerinin "çalınarak satıldığı" iddiaları üzerine Bankalararası Kart Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Çalıntı kredi kartı iddiaları için flaş açıklama!
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İşte BKM'den yapılan basın açıklaması:

Basına yansıyan, Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir.

Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye www.bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bankalararası Kart Merkezi

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Bankalararası Kart Merkezi , bkm
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