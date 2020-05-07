Canlı yayında BDDK kararını yorumladı: ''Yeni hamleler gelebilir''

Özellikle swap piyasasında TL olmadan bazı kurumların işlem yaptığı açıklanmıştı. Bu kurumların kim olduğunu bilmiyorduk açıkçası. Bu açıklamalayla birlikte bu kurumların kim olduğunu da öğrenmiş olduk. Muhtemelen BDDK bu kurumları bugün belirledi ve bu kurumlara işlem yasağı getirdi.



Bu işlem yasağının anlamı aslında şu; mevcutta TL olmadan bu kurumlar swap piyasasında doğrudan TL üzerinden döviz alımına yönelik işlem yapıyorlardı. Yapılan bu işlemler nedeniyle swap faiz oranları yükselmişti dün. Özellikle Mayıs ayının başından beri yükselen bu faizi önlemek için BDDK'nın bu konuda önlem aldığı görünüyor.



Benim tahminim Merkez Bankası ve BDDK bunla da yetinmeyecektir. Bu süreçte swap piyasasına ilişkin diğer tedbirleri de alacağını düşünüyorum. Bu piyasa doğrudan TL üzerinde ciddi baskılar yaratmaya başladı. Bir takım önlemlerin gelebileceğini düşünüyorum.



ÖNLEMLER NELER?

Şu ana kadar alınan önlemler bu işlemleri yapan kurumlara yönelik sınırlamalar. Bugünkü hamleye baktığımızda üç finansal kurumun isminin zikredildiğini görünce, buna benzer tedbirler alınabileceği görülüyor. Dolayısıyla TL'nin değerini etkileyecek bu tür işlemleri engellemek için benzer önlemler alınabilir.

Benzer saldırı geçen yıl gerçekleşmişti. O benzer saldırının aslından aynısını yaşadık diyebiliriz. Bu saldırılar devam edebilir. BDDK'nın buradaki hamlesi muhtemel saldırının önüne geçebilmek. Dövizin değerlenmesi bizim açımızdan olumlu bir sonuç ortaya çıkarmıyor. Burada kurumlar özelinde isimler açıklanıyor. İlk kez karşılaştığımız bir durum.



PİYASANIN TEPKİSİ NASIL OLDU?

Karar açıklandığında kur aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Ama nereye kadar ineceğini kestirebilmek zor. Bu kararın TL tarafından olumlu karşılandığını görüyoruz. Başka hamlelerle de TL'yi destekleyebilecek adımlar atılabileceğini düşünüyorum



FİNANSAL KURULUŞLARIN MERKEZİ NERESİ

Amerika, İsviçre ve Fransa merkezli kuruluşlar. Bu kurumların hangi menşeyli olduğu çok da önemli değil. Bu kurumlar uluslarası finans kuruluşları. Swap piyasasındaki hareketlerin Londra'da olması, bunu İngilizlerin yaptığı anlamına gelmiyor. İşlemleri yapanlar uluslararası kuruluşlar.

BDDK'dan 3 bankaya ''döviz'' yasağı!