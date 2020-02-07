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  4. 07 Şubat 2020 11:43

Çeyrek altın ne kadar ? Altın fiyatlarda son durum

Altının gram fiyatı, 301,7 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 490 lira ve Cumhuriyet altını 2.008 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar ? Altın fiyatlarda son durum
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Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 301,5 liradan tamamladı.

Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 301,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.567 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin görece hafiflemesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, altın fiyatlarında ise sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün, yurt dışında ABD'de ocak ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

AA

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