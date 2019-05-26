CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret çalışması: Türkiye'nin 2.5 katını veriyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın çalışmasında Türkiye'deki asgari ücret tutarı ile AB ülkelerindeki tutar karşılaştırıldı. AB ülkelerindeki tutar Türkiye'deki tutarın 2,5 katı fazlayken, ekonomik kriz içindeki Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler bile Türkiye'nin iki katı tutarında asgari ücret veriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye'deki asgari ücret ile AB ülkelerindeki asgari ücret tutarlarını karşılaştırdı. Türkiye'deki asgari ücretin 2 bin 20 TL olduğunu anımsatan Ağbaba, ekonomik kriz nedeniyle asgari ücretin döviz kurları karşısında hızlı bir şekilde eridiğine işaret etti. CHP'li Ağbaba gerçekleştirdiği çalışmada şunlara dikkat çekti:

AB'de ücretler ortalama 2,5 kat fazla

Türkiye 2019 yılı için asgari ücret karşılaştırmasında AB üyesi ülkelerin gerisinde kalmaya devam ediyor. Avrupa genelinde asgari ücret 2019 yılı için 750 avro civarında belirlenirken bu oran Türkiye’deki asgari ücretin 2,5 katıdır. Lüksemburg gibi ülkelerde Türkiye'deki asgari ücretin 6,5 katı tutarında ücret verilmektedir.

Almanya ve Fransa'da 5 kat

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da 2019 yılı için asgari ücret ortalama 1500 avro olarak belirlenirken, Fransa için asgari ücret 1522 avro olarak belirlenmiştir. Buna göre Almanya ve Fransa'daki ücretler Türkiye'deki asgari ücretin yaklaşık 5 katından daha fazladır.

Türkiye ücrette en düşük 4. ülke

AB üyesi ülkelerin 2019 yılında ki asgari ücretleri ile Türkiye’deki mevcut asgari ücret kıyaslandığında, ülkemiz asgari ücretin en düşük olduğu 4. ülke konumundadır. Türkiye’nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkeler Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’dır.

Asgari ücret ortalama 40 avro eridi

Ülkemizde asgari ücret ocak ayı içerisinde 335 avroya denk gelirken avro kuru Ocak ayı içerisinde 6,00-6,53 TL arasında işlem görmekteydi. 6 Mayıs günü YSK darbesi ile İstanbul seçimlerinin ertelendiği tarihte asgari ücret 295 avroya kadar gerilemiştir. 6 Mayıs tarihinden beri avro kuru yaklaşık olarak 6,70-6,80 TL arasında seyretmektedir.

Kriz yaşanan ülkelerde 2 kat

Uzun zamandır kriz ile boğuşan Portekiz, İspanya ve Yunanistan’da asgari ücretler Türkiye'ye göre daha yüksek bir orandadır. İspanya 2019 için asgari ücrete yüzde 22 zam yaparak asgari ücret seviyesini 920 avroya yükseltmiştir. Yunanistan’da asgari ücret 650 avro Portekiz'de ise 600 avro olarak belirlenmiştir. Kriz ile boğuşan bu ülkelerde asgari ücret ülkemizdeki asgari ücretin ortalama 2 kat üstündedir.

2019 yılında bazı AB ülkelerindeki asgari ücretler

Lüksemburg 2000 avro, Hollanda 1620 avro, İrlanda 1570 avro, Fransa 1522 avro, Almanya 1500 avro, İspanya 900 avro, Yunanistan 650 avro, Portekiz 600 avro, Polonya 522 avro, Macaristan 500 avro, Çek Cumhuriyeti 490 avro, Bulgaristan 290 avro, Makedonya 240 avro, Arnavutluk 200 avro.