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  4. 26 Ağustos 2019 13:21

Çin'den piyasaları alevlendirecek bir rest daha

Çin, ABD’nin yeni gümrük vergilerini devreye alması durumunda yeni adımlar atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin'den piyasaları alevlendirecek bir rest daha
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Son olarak ABD Başkanı Donald Trump Çinli yetkililerin müzakere masasına dönmek istediğini savunmuş ve bunu ‘çok olumlu bir gelişme’ olarak yorumlamıştı.

Çinli yetkililer, ABD’nin yeni gümrük vergilerine kararlılıkla karşı çıktıklarını ve iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Çin’in cuma günü ABD’den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının hemen ardından Trump Çin’den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 5 ek gümrük vergisi açıklamıştı.

abd , vergi , çin , yaptırım
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