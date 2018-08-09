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  4. 09 Ağustos 2018 08:20

Danske Bank'tan TL yorumu

Danske Bank, TL'nin daha fazla değer kaybetmesi durumunda Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği öngörüsünde bulundu.

Danske Bank'tan TL yorumu
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ABD ile Türkiye arasında rahip Branson nedeniyle gerilen siyasi ilişkiler sonrasında Türk Lirası'nın dolar karşısında rekor seviyelere gerilediğine işaret eden Danske Bank, TL'de değer kaybının devam etmesi halinde TCMB'nin faiz artırımına gidebileceğini belirtti.

Danske Bank, yaptığı değerlendirmede, "Türk merkez bankasının 24 Haziran seçimleri öncesine göre daha az şahin olmaya devam etmesini, politika faizi enstrümanları konusunda çok ihtiyatlı olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte TL'de 5.60 seviyesinin üzerinde bir kötüleşme acil bir faiz artırımına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Danske Bank ayrıca, Türkiye'de diplomatik bir heyetin ABD'ye gittiğini ve ilişkilerde gelecek hafta iyileşme görülmesi olasılığı bulunduğunu not attiklerini de vurguladı.

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