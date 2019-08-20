Deniz düşen vatandaş yılana sarıldı! Kredi borçları yükseliyor !

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Haziran 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 azalarak 550 milyar TL oldu.

Bu kapsamda bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 700 bin artarak 31 milyon 319 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin ortalama kredi bakiyesi ise 17 bin 563 lira oldu.

Yüzde 4.1’e çıktı

Borçlu kişi sayısı, konut kredilerinde 2 milyon 531 binden 2 milyon 443 bin kişiye ve taşıtta 719 bin kişinden 541 bin kişiye inerken, ihtiyaç ve diğer kredilerde 24 milyon 457 binden 25 milyon 80 bin kişiye çıktı.

Öte yandan, bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.9 puan artarak yüzde 4.1’e çıktı.