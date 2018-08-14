DenizBank Genel Müdürü Ateş: Hekesin parası emniyette

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, son günlerde piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun spekülatif bir atak olduğunu, biraz heyecan yarattığını belirterek, hane halkına, bütün partilere ve basına duyarlı davranışları için teşekkür etti.

Türkiye'nin çok tedbirli bir şekilde bazı önlemleri küresel krizlere ve dünyada gelişebilecek olumsuz hallere karşı son 10-15 yıldır almakta olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"BDDK, SPK, Hazine, Merkez Bankası bütün bankacılık sistemiyle birlikte doğru tavırları zamanında ve eş zamanlı olarak alabildi. ATM'lerimize olabildiğince efektif yükledik. Bugün itibarıyla bankacılık sisteminin kullanabileceği limit 50 milyar dolardır. Bir de 20 milyar dolar swap imkanı var. Toplamda 70 milyar dolar. Herkesin parası, mevduatı nkacılık sisteminde ve emniyette. 2001'den farklı olarak bankalar, kimse birbiriyle itişip kakışmıyor."

Ateş, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi ile bir tereddüt oluştuğunu ama bunun karşısına hızlı şekilde Kredi Garanti Fonu'nun konulduğunu anlatarak, "20 milyar TL diye düşünülüp 250 milyar TL'ye çıktı. Problemli krediler yüzde 1'i bulmamıştır. Bu imkanlarla piyasayı rahatlatmamız gerekiyor. Bankalar sağlamdır yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan şey ile şimdi olan arasında önemli bir fark yok. Spekülatif atakların önü TCMB'nin kararlarıyla kesildi." şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın açtığı limite kimsenin saldırmadığına dikkati çeken Ateş, "Hatta hane halkımız, son derece akıllı. Benim bankamda sadece dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği zaman gerek kamu gerek özel sektör gerek hane halkı gerekse bankacılık sektörü kimsenin sırtımızı yere getiremeyeceğini bir kez daha gösterdik." dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Ateş, herkese huzurlu bir bayram diledi.

"ENDİŞEYE MAHAL OLACAK DURUM YOKTUR"

Ateş, gerek Türk bankacılığının gerekse özel sektördeki yurt dışından direkt borçlanabilen kurumların geri ödeme yeteneklerinin bulunduğunu belirterek, bu geçiş sürecini müteakkip zaten yeni borçlanmanın devam edeceğini, mevcutların da vadesi geldiğinde ödeneceğini söyledi.

Bu tür borçlanmaların temelinde hep ticaretin yattığını ifade eden Ateş, "Finansta ekonomiyi etkileyen çok önemli bir unsur var o da güven. Enflasyon, faiz ve kur hareketleri beklentiden ibarettir. Endişeye mahal olacak bir durum yoktur. Yeter ki bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım da o anda alan-satan zarar görmesin. Ekonominin bütünü zamanı gelince sıkıntısız yürür zaten. Bunu bir krizden ziyade politik ağırlıklı bir spekülatif atak olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Ateş, alınacak en güzel tedbirin özgüven olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkenin de kendine güvenmek için çok fazla nedeni var." dedi.