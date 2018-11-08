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  4. 08 Kasım 2018 13:42

Denizbank'ın satışında yeni gelişme

Denizbank AŞ'nin, Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuruldu

Denizbank'ın satışında yeni gelişme
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Denizbank AŞ'nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finans sektöründe faaliyet gösteren Denizbank AŞ'nin doğrudan ve bankanın kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

HİSSESİ YÜZDE 15 PRİMLİ

Halka açıklık oranı çok düşük olan Denizbank hisseleri açıklamayla birlikte kazanımlarını yüzde 15'in üzerine taşıyarak 5.18 liradan işlem görüyor.   

MAYIS AYINDA ANLAŞMIŞTI

Rus Sberbank, Denizbank'taki hisselerini 3.2 milyar dolara Emirates NBD'ye satmak için Mayıs sonunda anlaşmıştı. Ağustos ayında TL'deki sert değer kaybının ardından Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD, Türkiye'deki durumu yakından izlediğini söylemiş, satın alma şartlarını yeniden müzakere edip etmediğine dair bir açıklamada bulunmamıştı.  Sberbank, bu ay başında Denizbank'ın satışını 2018 sonu ya da 2019 başında tamamlamayı planladığını duyurmuştu.

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