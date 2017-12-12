DenizBank’tan yıl başı kredisi

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunulurken, 48 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Müşteriler, kampanya kapsamında kullanacakları kredilerle yeni yıla girerken ihtiyaç duydukları giyim, seyahat, hediye harcamalarını 48 aya varan vadelerle rahatça ödeyebilecekler.

Tüketiciler, 2018 yılına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonlarından "YENIYIL" yazıp bir boşluk bırakıp TC Kimlik numaralarını 3280'e SMS atarak veya www.denizbank.com üzerinden kolayca başvuru yapabilecekler. Kredi başvurularının sonuçları 5 dakika içinde cep telefonuna gelecek SMS ile öğrenilecek.

DenizBank'ta mevcut bir hesabı bulunan müşteriler internet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla kredisini hemen hesabına geçirebilecek.