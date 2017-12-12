Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
''1 Ocak 2018'den önce emekli olmayın''
''1 Ocak 2018'den önce emekli olmayın''
Anayasa Mahkemesi'nden CHP hakkında suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden CHP hakkında suç duyurusu
İran beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
İran beşik gibi sallanıyor ! Bir deprem daha
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı hamlesine AK Parti'den cevap
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı hamlesine AK Parti'den cevap
Whatsapp'a 4 özellik birden geliyor ! Artık telefonu sallayınca...
Whatsapp'a 4 özellik birden geliyor ! Artık telefonu sallayınca...
HDP ile CHP bayrakları olay olmuştu... Emniyet'ten açıklama
HDP ile CHP bayrakları olay olmuştu... Emniyet'ten açıklama
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 12 Aralık 2017 12:55

DenizBank’tan yıl başı kredisi

DenizBank, 2018 yılına özel ihtiyaç kredisi kampanyasını hizmete aldı.

DenizBank’tan yıl başı kredisi
A+ A-

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunulurken, 48 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Müşteriler, kampanya kapsamında kullanacakları kredilerle yeni yıla girerken ihtiyaç duydukları giyim, seyahat, hediye harcamalarını 48 aya varan vadelerle rahatça ödeyebilecekler.

Tüketiciler, 2018 yılına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonlarından "YENIYIL" yazıp bir boşluk bırakıp TC Kimlik numaralarını 3280'e SMS atarak veya www.denizbank.com üzerinden kolayca başvuru yapabilecekler. Kredi başvurularının sonuçları 5 dakika içinde cep telefonuna gelecek SMS ile öğrenilecek.

DenizBank'ta mevcut bir hesabı bulunan müşteriler internet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla kredisini hemen hesabına geçirebilecek.

AA

banka , faiz , yılbaşı kredisi , denizbank
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM