Depoları fulleyin ! Motorine 17 kr zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Akaryaıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 5.30 - 5.35 TL arasında değişen motorinin litre fiyatı 5.5 TL civarına çıkacak