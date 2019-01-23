MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
MHP'li belediye başkanı istifa etti
MHP'li belediye başkanı istifa etti
Emlak vergisi ve su faturasıyla ilgili önemli uyarı ! Geri alabilirsiniz
Emlak vergisi ve su faturasıyla ilgili önemli uyarı ! Geri alabilirsiniz
İGDAŞ mühendisi anlattı: İşte faturaları hafifletmenin yolları
İGDAŞ mühendisi anlattı: İşte faturaları hafifletmenin yolları
Afrin'de bir saldırı daha: Ölü ve yaralılar var
Afrin'de bir saldırı daha: Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 23 Ocak 2019 18:53

Dev holding borçlarını yapılandırıyor

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Anadolu Birlik Holding borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşme halinde. Anlaşmanın iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Dev holding borçlarını yapılandırıyor
A+ A-

Torku markasının da sahibi olan Türkiye'nin en büyük gıda holdinglerinden Anadolu Birlik Holding borç yapılandırması için bankalarla görüşme haline olduğu iddia edildi.

Bloomberg'ün konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre şirket 2 milyar dolarlık borcunun yarısından azını önümüzdeki iki ay içinde yapılandırması bekleniyor.

Şirket 2013 yılında iki enerji santrali almak için 1 milyar dolardan fazla borç almıştı.

786 MİLYON DOLAR KREDİ KULLANMIŞTI

Anadolu Birlik'in kuruluşlarından Konya Şeker ve Siyah Kalem Mühendislik 12 yıllık proje finansmanı için 2013 yılında 786 milyon dolarlık kredi kullanmıştı.

Kredi Kangal termik santralinin 985 milyon dolara satın alınması için kullanıldı. Krediyi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Yapıkredi bulunuyordu.

 
 
 

torku
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM