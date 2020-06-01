Dikkat! Vergi ödemelerinin son günü

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran'a ertelenmişti.

Bu kapsamda, bugün sonuna kadar 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekiyor.

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınıyor ancak bu oran 2019 yılı için yüzde 22 olarak uygulanıyor.

Kurumlar vergisi beyannamesi elektronik ortamda düzenleniyor. Mükellefler beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) "www.gib.gov.tr" internet sitesi aracılığıyla "https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verebiliyor.

Kurumlar vergisi de İnteraktif Vergi Dairesinin "ivd.gib.gov.tr" adresinden, GİB mobil uygulamasından veya vergi dairelerinden ödenebiliyor.

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1.TAKSİDİ İÇİN SON GÜN

1 Mart ve 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin son günü pazar gününe gelmesi dolayısıyla son ödeme tarihi 1 Haziran (Bugün) olarak belirlendi.

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Vergide gecikme olması durumunda her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanır.

EMLAK VREGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi, ilgili belediyelere doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir yada belediyelere internet üzerinden online olarak ödenebilir. Bir diğer ödeme yöntemi ise verginin posta çeki ile ödenmesidir.



Vatandaşların cezalı durama düşmemek için 2020 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksit ödemelerini 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemesi gerekiyor.

Çevre temizlik vergisi, meskenler için su faturalarına yansıtılırken, işyeri ve diğer bağımsız bölümler için belediyeye gidilerek ödenmesi gerekiyor. Belediyeye online bir şekilde de ödeme yapılabiliyor.

KİMLER MUAF?

Hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, işsizler, gaziler, engelliler, dul ve yetimler emlak vergisinden muaf tutuluyorlar.