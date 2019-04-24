Dolar 2019'un rekorunu kırdı ! Dolar/TL 5,87'yi aştı

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs’ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı. Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Dolar/TL saat 11.01 itibarıyla 5.8711/5.8731 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Öte yandan Dolar ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini bertaraf eden ekonomik verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında 22 ayın zirvesine yakın seyretti.

Dolarda küresel bazda güçlenme eğilimi ile gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL’de değer kaybının sürdüğünü söyleyen bir bankacı, “İstanbul seçimlerinde itiraz değerlendirmesi devam ediyor, bu bir risk. Öte yandan ABD ile ilişkiler yine konuşulmaya başlandı. ABD İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdirecek, ayrıca S-400 meselesi de devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde TL için negatif beklentiler fiyatlanmaya devam edecektir” dedi.

“BÜYÜK İHTİMALLE FAİZ ARTIRIMI GELMEYECEK”

Dolar/TL’de 5.87-5.90 bandının nemli bir direnç aralığı olduğunu söyleyen aynı bankacı, “Bu bandın aşılması halinde TL’deki yüzde 3-4 civarında daha değer kaybı gözlenebilir. Diğer taraftan yarınki PPK kararı izleniyor. Büyük ihtimalle faiz artırımı gelmeyecektir ancak açıklamalar izlenecek. TCMB’nin rezervlerine yönelik endişeler de halen gündemde. Bu konuda TCMB’nin daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor” dedi.

Merkez Bankası’nın 25 Nisan’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutması beklenirken, yılın kalanında indirim beklentileri 250 baz puana geriledi. Reuters’ın toplam 19 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 16 kurum 25 Nisan’daki politika faizi için tahmin verirken, tamamı politika faizinin yüzde 24’te tutulmasını bekliyor.

Siyasi gündemde Cuma günü başlayacak olan AK Parti’nin Kızılcahamam görüşmeleri ve YSK’nın AK Parti’nin başvurusu ile gündeme aldığı İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebi izleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabinede değişiklik gerekmesi halinde bunu yapacağını, ancak başkasının isteği üzerine kabine değişikliğine gitmeyeceğini söyledi.

YATIRIM ARAÇLARI TABLOSUNDA DOLAR İLK SIRADA

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8790 seviyesinin önemli direnç, 5,8450'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 239,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 238,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,50 primle 239,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.602 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.270,33 dolar seviyesinden işlem görüyor

Uzmanlar, dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın ons altın fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Uzmanlar, altının ons fiyatında negatif görünümün devam ettiğini belirterek, ons altında düşüşlerin devamı halinde 1.263 doların destek olarak takip edileceğini, 1.278 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar kurunun yükselişin altının gram fiyatındaki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan gram altın fiyatında 237 liranın destek, 241 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da nisan ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.