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  1. 02 Mayıs 2017 11:27

Dolar 3,53 seviyesine geriledi

Dün yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasaların 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olduğu günde 3.55 seviyelerinde seyreden Dolar/TL , bugün yılın en düşük seviyesini gördü.

Dolar 3,53 seviyesine geriledi
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Merkez Bankası'nın adımları ve küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle geçen hafta dört ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar/TL yeni haftaya da sakin başladı.

YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Bankalararası piyasada dolar 3,5330 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Kur 3,53 civarında hareket ediyor. Euro da 3,85'in üzerinde seyrediyor.

Borsa, güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı

Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı. Endeks, 338,73 puanlık artışla 94 bin 994,04 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,48, holding endeksi de 0,32 değer kazandı.

 

 

 

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