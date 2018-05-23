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  4. 23 Mayıs 2018 15:29

Dolar 5 TL sınırına dayandı ! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Dolar ve euroda yeni zirveler görülmeye devam ediyor. Dolar bankalararası piyasada 4,92 ile yeni zirvesini gördü. Euro 5,76'yı aşarak rekorunu tazeledi.

Dolar 5 TL sınırına dayandı ! Rekor üstüne rekor kırıyor...
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Dolar/TL dün gece yarısı Asya piyasalarında yeni zirve olan 4.8450 seviyesini gördükten sonra bugün de rekoru tazeledi. 

Bankalararası piyasada yükselişini sürdüren dolar/TL 4,9290 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Rekor seviyeyi görmesi sonrasında dolar 4,85'in altına kadar geriledi.

Dolar/TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserliğe rağmen 4.6608'e kadar yükselmiş, dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi olmuştu.

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Euro/TL de 5,7608 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro daha sonra 5,65'li seviyelere indi.

Yüzde 50 dolar ve yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 5,3406 ile rekor düzeye çıktı.

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PİYASALAR'IN GÖZÜ MERKEZ'DE

Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek olası adımları takip ediyor. Merkez'in Türk Lirası'nda görülen sert değer kaybına karşı nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Merkez Bankası olağan toplantısını 7 Haziran'da yapacak.

Piyasaların bugün ayrıca Fed'in son toplantı tutanaklarını bekliyor. Tutanaklarda faiz artış sürecine ilişkin ipuçları takip edilecek.

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DHA

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