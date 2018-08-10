Dolar 6 TL'yi aştı, Euro 7 TL'yi gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, avro 6,5730 liradan güne başladı.

Saat 14.17 itibariyle dolar/TL 5,97 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise güne 7,4263 ile yeni zirveyi görmesinin ardından 6,82'nin altında dengelendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3420 lira olmuştu.

Uzmanlar, ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmamasının piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

ERDOĞAN: EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kurdaki yükselişle ilgili olarak, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"BİZİM ALLAHIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Rize'de yaptığı açıklamada ise "Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

PİYASALAR YENİ EKONOMİ MODELİNİ BEKLİYOR

ING stratejisti Trieu Pham, ABD ile ilişkilerin pozitif ilerlemesinin Türk varlıkları için geçici bir rahatlama sağlayacağını ancak yatırımcı güvenini tamamen geri kazanmak için yapacak çok şey olduğunu belirtirken, "Kurda daha fazla oynaklık yakın vadede TCMB üzerinde kararlı hareket etme baskısını artıracaktır" dedi.

Dolar kurunun yeni zirveyi görmesiyle birlikte TL'nin dolar karşısında günlük değer kaybı yüzde 5'i aşarken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösteriyor.

TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 30'un üzerinde.

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olmasının beklendiği ve kurgulanan yeni ekonomi modeline ilişkin çerçevenin yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Açıklama piyasada tansiyonu bir nebze hafifletmişti. Bugün açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı için piyasalar detaylara odaklandı.

Yeni yaptırımlar iddiası

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı.