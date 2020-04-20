Dolar 7 TL'ye dayandı! İşte dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

Haftanın yeni işlem gününe dolar/TL 6,94 TL'den, Euro/TL ise 7,53 TL'den başladı.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip corona virüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya 373,9 liradan başladı.

Geride bıraktığımız hafta boyunca, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak tarihinin en yüksek seviylerini gören gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından haftayı 379,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, 373,9 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 613,3 lira, Cumhuriyet altını da 2.459 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.682,46 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip corona virüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.