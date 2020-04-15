Dolar 7 TL'ye koşuyor! Euro ve Altın da yükselişini sürdürüyor

Dolar/TL 20 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Dün 6.80 sınırını aşan, günü de 6.8166'da tamamlayan dolar bugün 6,86'da işlem görüyor.

Euro/TL de 7,49'da seyrediyor.

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başladı. Asya borsalarında karışık bir görüntü gözlemlenirken ABD vadelileri de hafifi ekside seyrediyor.

Uzmanlar, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın önemli direnç konuma geldiğini vurgulayan analistler, 6,70 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Tarihin en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 378,13 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.515 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.711,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.