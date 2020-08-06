Dolar 7,23'ü aştı, Euro 9 TL'ye koşuyor! Altında yeni rekor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkisi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketlerinin de etkisiye dolar, euro ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL'de yaşanan sert değer kayıpları devam ederken Dolar/TL 7,23’ü gördü.

Dolar 12.11 itibariyle 7,23'ü aştı. Euro ise 8,57 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın, doların iç karartıcı ABD istihdam verisinin etkisiyle değer kaybetmesine, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin altına olan talebi artırmasının da eklenmesiyle dün

rekor seviyeye yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.055 dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldikten sonra 2.042 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselerek 2.056 dolar seviyesinde bulunuyor.

1 AYDA YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Gram altına yatırım yapanlar son 1 ayda yüzde 20 oranında kazanç sağladı. 6 Temmuz'da 387 lira seviyesinde olan gram altın 5 Ağustos'ta 465 lirayı gördü.