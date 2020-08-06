SON DAKİKA
BAKAN SOYLU'DAN ''SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'' AÇIKLAMASI!
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 06 Ağustos 2020 12:19

Dolar 7,23'ü aştı, Euro 9 TL'ye koşuyor! Altında yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL'de yaşanan sert değer kayıpları devam ederken Dolar/TL 7,23'ü aştı. Euro/TL 8,57 TL'den gram altın ise 470 TL'den işlem görüyor.

Dolar 7,23'ü aştı, Euro 9 TL'ye koşuyor! Altında yeni rekor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkisi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketlerinin de etkisiye dolar, euro ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL'de yaşanan sert değer kayıpları devam ederken Dolar/TL 7,23’ü gördü.

Dolar 12.11 itibariyle 7,23'ü aştı. Euro ise 8,57 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın, doların iç karartıcı ABD istihdam verisinin etkisiyle değer kaybetmesine, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin altına olan talebi artırmasının da eklenmesiyle dün
rekor seviyeye yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.055 dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldikten sonra 2.042 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselerek 2.056 dolar seviyesinde bulunuyor.

1 AYDA YÜZDE 20 KAZANDIRDI

 Gram altına yatırım yapanlar son 1 ayda yüzde 20 oranında kazanç sağladı. 6 Temmuz'da 387 lira seviyesinde olan gram altın 5 Ağustos'ta 465 lirayı gördü. 

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dolar , altın , güncel altın fiyatları , cumhuriyet altını , döviz kuru , euro , çeyrek altın fiyatı , çeyrek altın , altın yorumları , altının gramı , serbest piyasa döviz , altın fiyatı , gram altın , canlı altın , çeyrek altın ne kadar , altın gramı , gram altın fiyatı , çeyrek altın fiyatları , kapalı çarşı altın , döviz kurları , dolar kuru , dolar kaç tl , euro kuru , euro kaç tl , dolar/tl , euro/tl
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM