Dolar 7,31'i gördü, Euro 9 TL'ye koşuyor! Altın rekora doymuyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkisi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketlerinin de etkisiye dolar, euro ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2.1 değer kazancıyla 7.0474'ten tamamladı.

TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası güne 7,07 liradan başlayan dolar/TL kademeli olarak önce 7,20 TL'ye, ardından 7,31 liraya kadar çıkarak yeni zirvesini gördü.



Euro/TL de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,64 seviyesine çıktı. Şu dakikalarda ise 8,61'de seyrediyor.

Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkisi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketlerinin de etkisiye altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Yurt içinde altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 485 liraya kadar yükseldi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını 3.277 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

1 AYDA YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Gram altına yatırım yapanlar son 1 ayda yüzde 20 oranında kazanç sağladı. 6 Temmuz'da 387 lira seviyesinde olan gram altın 5 Ağustos'ta 465 lirayı gördü.