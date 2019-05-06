Dolar 9 ay sonra ilk kez 6 lirayı geçti

Yurt içinde YSK kararı, dışarı da ise Çin-ABD hattında yaşanan gelişmelerin izlendiği haftanın ilk işlem gününe dolar 6 liranın hemen altından başladı. Bankalararası piyasada dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 6 lirayı gördü. Şu dakikalarda ise 6 lira sınırında işlem görüyor. Euro/TL ise 6,70 civarında alıcı buluyor.

Piyasalar İstanbul seçimlerine ilişkin itirazların netleşeceği YSK kararına odaklandı. ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD-Çin müzakerelerine yönelik iyimserliğin kaybolduğu haftaya dolar 6 lirayı görerek başladı. Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini artırma kararının yankıları ve YSK'nın bugün vermesi beklenen İstanbul kararı izleniyor.

Dün gece Asya seansında 6.02'yi gören dolar/TL bu sabah 6.0016 seviyesini test etti. Dolar/TL saat 09:30'da 5.9975'de bulunuyor. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,50 artışla 6.7160 seviyesinde.

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik başvuruyu görüşmek üzere bugün saat 14:30'da toplanacak. Kararın bugün açıklanabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı konuşmasında seçimlerin tekrar edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz gümrük vergisi açıklamasının yankıları izleniyor.

Trump, yüzde 10 gümrük vergisi uygulanan Çin ürünlerinde bu oranın Cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi. Ayrıca vergi olmayan ürünlere de yüzde 25 gümrük getirileceğini bildirdi.

Piyasa beklentisi tarafların kısa sürede uzlaşıya varacakları yönündeydi.

Trump'ın açıklamasının ardından Çin'in Shanghai endeksi yüzde 5,2, ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2 ve Brent petrol fiyatı yüzde 2,15 düştü.

2019 YILI REKORU

24 Nisan günü dolar kuru piyasalar açıldıktan sonra 5.8750'yi görmüştü.

6 lirayı görerek dolar, 2019 yılı içerisindeki rekor seviyesine ulaştı.

YSK İstanbul seçimine itirazı görüşecek