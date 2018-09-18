Dolar alev aldı ! İşte piyasalarda son durum

Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) açıklaması öncesinde, Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, döviz kurları yükseldi.



Merkez Bankası'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Bankalararası piyasada dolar/TL, gün içinde 6,4620'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL, 6,40 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 7,50'nin hemen altında işlem görüyor.

Bir önceki günü yüzde 0.43 düşüşle 94 bin 348 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 735 puandan başladı.

Piyasalar perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program'ı bekliyor. OVP'de büyüme, cari açık, enflasyon gibi makroekonomik verilerle ilgili hedef ve öngörüler ortaya konulacak.