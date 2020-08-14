Dolar bir kez daha rekor kırdı!

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybıyla birlikte Dolar/TL kuru 7,3750 seviyesini aştı ve yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetinin enflasyonun altında kalması ve döviz rezervlerine dair kaygılar nedeniyle TL cinsi varlıklarda satış baskısı sürüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL 8,69 TL'den gram altın ise 462 TL'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

TÜRK LİRASI ERİYOR

Dolar/TL’nin son üç gündür yeni zirveleri test etmemesi TL cinsi diğer yatırım araçlarına da nispeten olumlu yansıdı. CDS (risk primi) 600 puandan 550 puanın altına kadar geriledi. BIST’te de fiyatlama nispeten olumlu oldu.

Türkiye’ye yönelik fiyatlamalarda iyimser seyir Merkez Bankası’nın geçmişte de bir çok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ile birlikte geldi.

NAKİT DÖVİZ ÇEKİMİNE ÜCRET

Öte yandan döviz nakit çekiminin, TCMB tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibarıyla bu işlemi ücretlendirmeye başladı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre bazı bankalar döviz çekimlerinde ücret alma işlemine hafta başında, bazıları dün başladı. Bankacılar sürecin sektör geneline yayılmasını beklediklerini henüz uygulamaya başlamayan bankaların da olduğunu ancak bunun yöntem belirlemek için olduğu görüşündeler.



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