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  4. 25 Ocak 2019 16:42

Dolar çakıldı, altın fiyatları fırladı

Yatırımcıların jeopolitik karışıklıklar ve küresel büyüme endişeleri nedeniyle doların düşmesiyle, altın fiyatları yükselişe geçti.

Dolar çakıldı, altın fiyatları fırladı
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Küresel emtia piyasalarında Şubat vadeli altın teslimatları yüzde 0.3 değer kazanırken, Mart vadeli gümüş teslimatları yüzde 0.5 değerlendi. Emtia piyasalarındaki mevcut fiyatlarla, altın haftalık yüzde 0.1 değer kazanırken, gümüş haftalık yüzde 0.2 değer kaybetti.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Çin’de görülen ekonomik yavaşlama etkisiyle 2019 yılı ekonomik büyüme öngörülerini düşürdüğünü anımsatan analist Lukman Otunuga, “Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden haber bekleyen yatırımcıların endişeleri ile altın fiyatları yükseldi” dedi.

DHA

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