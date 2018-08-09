Dolar durdurulamıyor ! Adım adım 6 liraya...

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Kur, bu sabah bankalararası piyasada yeni zirve olan 5,44'ü gördü.

Piyasada gözler ABD'ye giden Türk heyetinin yaptığı görüşmelerin sonucunda.

Euro/TL de 6,31'in üzerine çıktı.

BIST100 endeksi yüzde 1,35 düşüşle 95 bin 661'den güne başladı.

Türkiye'den dokuz kişilik bir diplomatik heyet, Amerika ve Türkiye arasındaki gerginlikleri gidermek amacıyla Washington’da temaslarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Ann Nauert, “Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor.” dedi.

Dolar/TL 5.43 TL, Euro/TL 6.31 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmuyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı’ndan üçer yetkili yer alıyor.

Türk heyet Sullivan ile yaptıkları görüşmeden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplamadılar.

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