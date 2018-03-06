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  4. 06 Mart 2018 15:46

Dolar düşüşe geçti

Dolar kuru ''gümrük vergisi'' endişeleri ile 3.79 TL'ye kadar geriledi.

Dolar düşüşe geçti
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Dolar, "gümrük vergisi" endişeleri ile baskı altında kalırken, Türk Lirası dünkü kayıplarını telafi etti.

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonu sonrası 3.83'ün hemen altına kadar yükselen dolar/TL bugün aşağı yönlü hareket ediyor.

Dolar kuru gün içinde 3.7902'ye kadar gerilerken, dolar endeksi 90 seviyesinin altında 89,90'lar civarında zayıf bir görünüm çiziyor.

Dolar/TL saat 15.29'da yüzde 0,38 düşüşle 3.7938'de yer aldı.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler bankanın faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

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