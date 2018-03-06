Dolar düşüşe geçti

Dolar, "gümrük vergisi" endişeleri ile baskı altında kalırken, Türk Lirası dünkü kayıplarını telafi etti.



Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonu sonrası 3.83'ün hemen altına kadar yükselen dolar/TL bugün aşağı yönlü hareket ediyor.



Dolar kuru gün içinde 3.7902'ye kadar gerilerken, dolar endeksi 90 seviyesinin altında 89,90'lar civarında zayıf bir görünüm çiziyor.



Dolar/TL saat 15.29'da yüzde 0,38 düşüşle 3.7938'de yer aldı.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklentiler bankanın faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.