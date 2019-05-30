Dolar eridi ! Dolar/TL 5,87 TL'yi gördü...

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,8700 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün bankalararası piyasada 6 liranın altını test eden dolar/TL, güne 6,01'den işlem görerek başladı. Ardından 5,86 seviyesine kadar geriledi. Şu dakikalarda ise 5,87 sınırında alıcı buluyor.

Euro/TL ise 6,58 civarında seyrediyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle küresel piyasalarda negatif bir seyrin hakim olduğunu, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dün 2,21 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 5,85 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Türkiye piyasaları bayram tatili rehavetine girerken dolar/TL güne 6.03 seviyesinin altında başladı. Dolar/TL daha sonra 6.00’ın altını gördü. Piyasa uzmanları bayram tatili ile de birlikte önümüzdeki bir iki haftanın sakin geçmesini bekliyor.

Analistler olumlu havadaki temel nedenin ABD ile ilişkilere dayandırırken, S-400 tesliminin İstanbul yerel seçimleri sonrasına kaldığı senaryoları iyimser karşılanıyor.

Uzmanlar, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Öte yandan bankacılar TL'deki değer kazancının bir diğer nedeninin ise Güney Afrika ve Türkiye para birimleri arasındaki ikili işlem önerilerine de bağlıyor.

Bankacılar Güney Afrika para birimi "rand al TL sat" önerisinin yüzde 15'in üzerinde getiri sağladığını ve son günlerde Güney Afrika'daki siyasi gelişmelerin bu ikili işlemde kar realizasyonlarını beraberinde getirdiğine de dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda ise bugün in Çin'in ABD ile ticaret savaşında yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri ekipmanlara kadar her şeyde kullanılan nadir elementleri misilleme olarak kullanmaya hazır olduğu uyarısında bulunmasıyla satıcılı bir seyir gözleniyor.