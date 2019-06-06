  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 06 Haziran 2019 08:41

Dolar eriyor, Türkiye izliyor! Dolar/TL 5,70'i gördü; işte günün ilk rakaml

Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı.

Dolar eriyor, Türkiye izliyor! Dolar/TL 5,70'i gördü; işte günün ilk rakaml
A+ A-

Piyasalar önceki günlerde gelen enflasyon verisini yorumlarken TÜFE yıllık olarak yüzde 18.71'e çıkarak son 15 yılın en pahalı mayıs ayını geride bıraktığımızı gösterdi.

Dolar/TL saat 07:50 itibariyle 5.7137/5.7150'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

RİSK İŞTAHI ZAYIFLADI

ABD ile Çin ve Meksika arasında devam eden ticaret gerilimi ve bu gerilimin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi yatırımcının risk iştahını zayıflattı. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi.

Küresel riskten kaçışın kuvvetli olduğu bir dönemde TL'de değer kazancı yaşanması bankacılara göre TL'deki nominal değer kazancı ötesinde kuvvetli bir trend oluğunun en önemli göstergesi.

Tahvil-bono piyasasında ise önümüzdeki hafta yapılacak ihaleler takip edilecek. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 100 baz puan düşüşün ardından Cuma günü son işlemde %24.97 seviyesindeydi.

İşlem hacminin son dönemde yeni ihraçlar gelmemesi nedeniyle oldukça azaldığı gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem %18.85 oldu. Mayıs ortasında işlem bazında %20.81 test edilmişti.

dolar , dolar kaç tl , abd doları , dolar/tl , türk lirası , usd , uluslararası piyasalar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM