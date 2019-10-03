Dolar, euro, altın... İşte piyasalarda günün ilk rakamları

TL’de önceki günden bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki satış eğilimi ve içeride jeopolitik risklerin baskısı hissediliyordu.

Bankacılar Erdoğan’ın Suriye’de güvenli bölge sağlanmasına yönelik operasyona ilişkin açıklamalarının öncekilere göre değiştiğini ve ABD ile bu konuda uzlaşı sağlayamayan Türkiye’nin artık bu süreci kendi devam ettireceği algısı oluşturduğunu belirtti.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 08.20 itibarıyla 5.7008/5.7044'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.26 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 439,95 lira, satış fiyatı 450,94 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 274,93 lira, satış fiyatı 275,03 liradan işlem görüyor.

Bir bankacı günlerdir piyasada bir rahatsızlık olduğunu, Suriye konusunun bir miktar gerginlik yarattığını söyleyerek, “Ancak hala son zamanlarda gördüğümüz seviyelerin dışına çıkıp çıkmayacağımız soru işareti. İlk önce 5.80’lerin üzerinde kalıcı olmak gerekiyor. Teknik olarak bandı kıracağımızın işaretini görmemiz lazım, şu anda 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların arasında sıkışmış durumdayız ve bant da daralmış durumda. Dolar/TL’de 5.80-5.82’nin üzerinde bir-iki günlük kapanıştan sonra ancak bandı aştık diyebiliriz. Bunun için de bir haber akışı veya yurt dışında risk iştahında ciddi bir azalma olması gerekiyor” dedi.

ABD ekonomisinde büyüme yavaşlarsa, küresel ekonomiyi destekleyen az sayıdaki olumlu unsurdan biri daha ortadan kalkmış olacak. ABD’nin yavaşlaması ayrıca Avrupa ekonomisinin resesyona girmek üzere olduğuna işaret eden göstergeleri izleyecek.

Piyasalar bir yandan Brexit konusunda gelişmeleri izlerken, Kuzey Kore’nin günün erken saatlerinde yeni bir füze denemesi yapması da risk iştahına bir miktar yansımıştı.