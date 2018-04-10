Dolar, euro, altın... Peş peşe rekor geldi

Döviz piyasasında dolar ve euro rekor tazeledi.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 4,09'u aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar 4,0938'e kadar yükseldi.

Euro/TL de 5,04 seviyesinin üzerine çıkarak rekorunu yeniledi. Euro 5,0450'ye kadar çıktı.



Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, Rus rublesinin dolar karşısındaki sert değer kaybı da dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.

Küresel satış baskısının yanında, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Hazine'nin 10 yıllık tahvil ihalesine gelen talep, ABD'de mart ayı ÜFE ve şubat ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0820 seviyesinin direnç, 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumuna geldiğini kaydetti.

5 TL'yi aşan euroda yangın söner mi ? İşte son tahmin

ALTIN DA REKOR KIRDI

Altının gram fiyatı bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1335 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki yükselişi desteklediğini kaydetti.