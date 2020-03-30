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  4. 30 Mart 2020 17:21

Dolar, euro ve altın yeni bir rekora koşuyor!

Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana artan dolar, euro ve altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar 6,57 TL'den, Euro 7,25 TL'den gram altın ise 343 TL'den işlem görüyor.

Dolar, euro ve altın yeni bir rekora koşuyor!
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Geçen haftayı yüzde 1,5'e yakın kayıpla 6,45'ten tamamlayan dolar/TL yeni haftaya 6,50 sınırında başladı.

Kur şu dakikalarda 6,58'de yer alıyor.

Euro/TL de 7,25'te seyrediyor.

Küresel piyasalarda da dolar endeksi dört günde ilk kez yükselişte.

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 343 lirayı gördü.

Cuma günü altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 337,8 liradan tamamladı.

Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda 343 lira civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 562 liradan satılıyor. 

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip corona virüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 621 dolara yükseldi.

Analistler, virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

Bu hafta yurtiçinde açıklanacak mart ayı enflasyon verisi kur açısından önemli olacak.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, dün yaptığı açıklamada Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme beklediklerini bildirdi.

Yine bu hafta ABD Mart ayı tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak. Geçen hafta ülkede birçok işyerinin kapanmasının etkisiyle işsizlik maaşına başvuranların sayısı 3.3 milyonla tarihi yüksek seviyeye çıkmıştı. Tarım dışı istihdamın 2010'dan beri ilk kez gerilemesi bekleniyor. 

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