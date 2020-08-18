Dolar, Euro ve Altın yeni güne de zirvede başladı!

Dolar kuru dün 7.40 TL'ye dayandı ve tarihi zirveyi yenileyerek 7,39 seviyesinden günü tamamladı.

Dolar/TL kuru bugün 7,38 seviyesinde seyrediyor. Euro ise 8,79 lira civarında işlem görüyor. Dün 464 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı güne yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı şu dakikalarda 472 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını ise 3.086 liradan satılıyor. 4 Temmuz'da altın 2 bin doları tarihinde ilk kez geçti. Altının ons fiyatı bugün ise 1.985,63 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 10 milyar TL geleneksel yöntemli repo ihalesi açan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Yurtiçi piyasalar perşembe günü alınacak faiz kararına odaklanmışken, yurtdışı piyasalarda ise Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilim yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Yurt dışında çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.

GÖZLER PPK'DA

Bankacılar bu hafta TCMB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin Perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirtiyorlar.

MERKEZ’İN FAİZ ADIMLARI TAKİP EDİLİYOR

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini Cuma günü itibarıyla %9.06’ya yükseltti. Gecelik faizler ise %9.75’te oluşmaya devam ediyor.

Cuma günü açıklanan TCMB Ağustos ayı beklenti anketinde enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam ettiği görülürken TCMB’nin de mevcut likidite adımlarını daha da belirginleştireceği, hatta bunları politika (repo) faizine de yansıtacağı beklentisi dikkat çekiyor.