Dolar, euro ve altındaki yükseliş durmuyor! Kritik seviyeler aşıldı

Dolar kuru hafta başından bu yana yükselişe devam ediyor. Hafta başında 7,10 lira seviyesine gören dolar kuru güne 7,22 lira seviyesinden başlayarak yeni bir rekora doğru gidiyor. Dolar, 2018 yılının Ağustos ayında 7,24 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Dolar/TL güne 7,20 seviyesinin üzerinde başlarken Ağustos 2018’deki tarihi zirvesine biraz daha yaklaşmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün uluslararası yatırımcılarla bir telekonferansta bir araya geldi. Bakan burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin serbest piyasa prensiplerinden sapmadığını, rezervlerin sağlam olduğunu söyledi.

Dün 7,10'u aşan dolar/TL kuru, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı.

Euro/TL ise 7,76'da yer alıyor.

Altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 388 liradan tamamladı.

Dün güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 392,9 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 391 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 642 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.704 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

Ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdam verisi ile dolar kurunun seyrinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

S&P NOTU SABİT TUTTU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını B+ ve BB- olarak teyit etti ve görünümü ‘durağan’ olarak belirtti. S&P, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 daralmasını ve 2021’de yüzde 4,2 büyümesini bekliyor.

FED YETKİLİSİNDEN SWAP İÇİN OLUMSUZ AÇIKLAMA

Fed’in bölge başkanlarından Thomas Barkin Türkiye ile swap anlaşması yapılıp yapılmayacağı sorusuna “Swap hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve en yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle yapıldığını” söyledi.

BDDK’YA YENİ YETKİLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleyen yönetmelik yayınladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Kanunu’nun 76/A sayılı maddesine göre hazırlandı. İlgili madde, BDDK’ya, finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki veriyor.