Dolar fena çakıldı ! İşte piyasalarda son durum

Dolar/TL, 31 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,52 seviyesinin de altına geriledi. Kur, şu dakikalarda 5,52'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,17 civarında yer alıyor.

Hafta başından bu yana aşağı yönlü trend izleyen Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile TCMB 'Enflasyon Raporu' sunumu öncesi güne 5,56 seviyesinden başladı.

TCMB'nin yeni başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Rapor'nun tanıtım toplantısında ilk kez başkan olarak basının ve ekonomistlerin karşısına çıkacak. Başkan Uysal'ın para politikası konusunda piyasaya vereceği mesajlar önemli olacak.

FED'İN KRİTİK FAİZ KARARI BUGÜN

Öte yandan Fed'in faiz kararı bugün saat 21.00'de açıklanacak. Uzmanlar ağırlıklı olarak 25 baz puanlık bir indirim bekliyorlar. Toplantının ardından Başkan Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Uzmanlar, veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi işsizlik, 2. çeyrek büyüme ve enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade etti.

TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi performans gösterdiğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan 5,50 psikolojik seviyesinin altında kapanışların olması durumunda sırasıyla 5,4820 ve 5,4470 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.