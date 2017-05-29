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  4. 29 Mayıs 2017 11:00

Dolar haftaya yükselişle başladı

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 3,58 TL'nin üzerinde dengelendi.

Dolar haftaya yükselişle başladı
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ABD'de cuma günü açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,2 ile beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından 3,5854'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 3,5795'ten tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3,5829'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 primle 4,0040'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,41 değer kazancıyla 4,5970'ten işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin, geçen hafta, "Mevcut politika yaklaşımını değiştirmek için erken" şeklindeki açıklamasının ardından 1,12 seviyesinin altına çekilen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1176 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/dolar paritesi ise İngiltere'de haziran ayında yapılacak erken genel seçim öncesindeki siyasi risklerin etkisiyle 1,2776 seviyesine kadar gerilese de şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 1,2822'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD, İngiltere ve Çin piyasalarının resmi tatiller nedeniyle bugün kapalı olduğunu belirterek, ECB Başkanı Draghi'nin AB Parlamentosu'nda saat 16.00'da yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5580'in destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 3,6050'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

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