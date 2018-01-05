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  4. 05 Ocak 2018 09:39

Dolar ibreyi aşağı çevirdi ! Durdurulamıyor...

Dolar haftanın son işlem gününde 3.75 TL'den işlem görüyor.

Dolar ibreyi aşağı çevirdi ! Durdurulamıyor...
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Dün güne 3.78'den başlayan ve akşama doğru artan düşüş isteğiyle 3,7420'ye kadar gerileyerek 20 Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören kur, haftanın son işlem gününe 3,75 seviyesinden başladı.

Dolar/TL bugün 3,75'in üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 4,5290 seviyesinde yer alıyor.

Global piyasalarda gerileyen ve yılbaşından bu yana görece zayıf bir görünüm çizen doların hafif aşağı yönlü eğilimini sürdürmesini bekleyen uzmanlar, bunun TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini ifade etti.

Dolar endeksi 91,58 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

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