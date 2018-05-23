Dolar için çılgın tahmin: ''Dolar 6 TL'yi görecek !''

Commerzbank'ın analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından yayınladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nin “yaşam belirtisi göstermediğini”belirtti. Analiste göre TCMB, 7 Haziran'daki PPK toplantısına kadar adım atmazsa dolar 6 lirayı bulabilir.

Bloomberg HT'nin rapordan aktardığına göre Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırmak için 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekleme gibi bir seçeneğinin dahi olmadığı görüşünde.

Analist Tatha Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir.

Commerzbank analisti, Merkez Bankası'nın faiz artışı için haziranı beklemesinin, söz konusu seviyeyi tahminen 6 lirayı çekebileceği yönünde görüş bildirdi.

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