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  4. 17 Mayıs 2017 12:08

Dolar için müthiş tahmin: ''TL, Dolar karşısında...''

Doktor Kıyamet olarak anılan yatırımcı Marc Faber, Türk Lirasının güçleneceğini öngördü.

Dolar için müthiş tahmin: ''TL, Dolar karşısında...''
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Dünyaca ünlü yatırımcı Marc Faber, Türk Lirası'nın güçleneceğini ve dolar/TL'nin 3,10 seviyesine geleceğini öngördü.

Bloomberg'e konuşan Faber, TL tahvil ağırlığını artmayı düşünmediğini de belirtti.

Faber, Türkiye’deki banka ve şirketlerin tahvillerine sahip olduğunu, bununla birlikte portföyündeki TL bazlı tahvil miktarını şu aşamada artırmayı düşünmediğini açıkladı.

Hisse senetleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Faber, "Merkez bankalarının bastığı paralar ABD hisse senetlerine, tahvillerine, dolara ve gayrimenkullerine girdi. Bu durumun tersine dönmesini bekliyorum" diye konuştu.

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Petrol fiyatlarının Ortadoğu'daki siyasi duruma bağlı olacağına dikkat çeken Faber, uzun zamandır fiyatlarla ilgili beklentisinin 40-60 dolar arasında olduğunu söyledi.

Faber altın ve diğer metallerin durumu ile ilgili olarak da yorum yaptı. Merkez bankalarının bastıkları paranın şu ana kadar Apple, Amazon, Google, Tesla ve benzeri hisselere ve Bitcoin gibi sanal kurlara gittiğini belirten Faber henüz değerli metallere bir giriş olmadığını, bu enstrümanlarda kırılma yaşanınca altın ve diğer değerli metallerin parlamasını beklediğini söyledi.

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DOLARIN GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Trump ile ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından dolara ilişkin beklentiler de bozulmaya başlamıştı.

Bloomberg sıralamasına göre en iyi ikinci tahminci olan Westpac'in Kıdemli Kur Stratejisti Sean Callow doların, euro, yen ve Kanada doları karşısında ay sonuna kadar yüzde 2 oranında değer kaybedebileceğine dikkat çekti.

 
Dolarla ilgili beklentisini düşüren son kurumlardan birisi de Goldman Sachs oldu. Şirket, 12 ay içerisinde doların euro karşısında 1,05 seviyesinde olmasını bekliyor. Daha önce kurumun öngörüsü 1,00 seviyesindeydi. Societe Generale de doların bu ayın başında zirveyi gördüğüne dikkat çekerek, bundan sonra düşüş eğiliminde olduğuna vurgu yaptı.

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