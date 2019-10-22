Dolar kritik seviyenin üstündeki seyrini sürdürüyor

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,84 civarında seyrediyor. Geçen hafta 5,93'ün üzerine çıkan, ABD ile Suriye anlaşması sonrası yeniden 5,80'in altına inen dolar dün yükselmişti.

Euro/TL de 6,50 seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının olduğu haftada, Suriye kaynaklı haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta 120 saatlik sürenin bugün dolacağına işaret eden uzmanlar, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL için 5,78 seviyesinin önemli destek, 5,90'ın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.