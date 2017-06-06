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  4. 06 Haziran 2017 09:26

Dolar kritik seviyenin üzerinde

Bankalararası piyasada dolar 3,52'nin üzerinde seyrediyor.

Dolar kritik seviyenin üzerinde
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hazirandan sonra seri faiz artırım ihtimalini neredeyse ortadan kaldıran ABD tarımdışı istihdam verisi ardından yönünü aşağı çeviren dolar 3,50 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dün bu yıl ilk kez 3,50'nin altını göder dolar/TL 3,52'nin üzerinde işlem görüyor. Euro 3,97'nin altında seyrediyor.

Küresel jeopolitik endişeler, Almanya ile ikili ilişkilerin kötüleşebileceği endişesi ve enflasyon verileri ardından kur 3,4990'dan yönünü yukarı çevirmişti.

ABD'den gelen başta tarımdışı istihdam olmak üzere veriler, Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen adımlar ve ABD'de iç siyasi gelişmeler doları küresel bazda baskılamayı sürdürüyor.

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