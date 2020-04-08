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  4. 08 Nisan 2020 08:20

Dolar kritik sınırı aştı; altın yeniden rekora koşuyor!

Koronavirüs salgını sonrasında ateşi yükselen piyasalar yeni güne de yine yükselişle başladı. Dolar 6,80 sınırına doğru yükselişini sürdürürken, Euro 7,37'den işlem görüyor. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 142 liradan satılıyor.

Dolar kritik sınırı aştı; altın yeniden rekora koşuyor!
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Corona virüs vakalarının sayısında artış hızının yavaşlaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemeye devam ediyor.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle yükselişe geçen dolar/TL kuru dün gece 6,80'in kıyısından döndü.

Kur bugün 6,75'ten işlem görüyor.

Euro/TL ise 7,37 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisinin sürdürdüğünü, dolar/TL'de 6,68-6,75 aralığının izleneceğini kaydetti.

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı.

Gram altın dün 357 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü; bugün ise güne 361,58 liradan başladı.

Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.660,04 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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