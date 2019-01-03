Dolar kuru 5,87'yi gördü ! İşte nedeni...

Dolar/TL kuru dün gece Asya piyasalarından satış atağı yedi, Japonya piyasalarının tatil olması nedeniyle kapalı kalmasi hacimsiz işlemlerde dolar kurunu 5.8788 seviyesine kadar çıkarak 15 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

2019'un ikinci işlem günü uluslararası piyasalarda sert bir dolar türbülansı yaşandı. Bunun nedeni olarak da "Flash Crash" denilen ani algoritmik dalga olarak gösteriliyor.

FLASH CRASH NEDİR?

Piyasalarda "Flash crash" denilen ani algoritmik satış hareketi başta Avusturalya Doları ve Türk Lirası olmak üzere piyasalarda türbülansa neden oldu. Flash Crash kısaca son dönem fiyat hareketlerinde sıkça yaşanan Karakutu Alımsatımları (Black Box Trading) veya Yüksek Frekanslı Alımsatım (High Frequency Trading) ve benzeri bilgisayarlı Algoritmik Alımsatım (Alghoritmic Trading) teknikleriyle ilişkilendirilmiş bir borsa kavramı.

Yaşanan bu Flash Crash sonrası dolar bir anda Avustralya Doları'na karşı yüzde 8, Türk Lirası'na karşı da yüzde 8 değer kazandı.

7 dakika süren bu harket sonrası sert düşüş geldi.

Daha sonra hızlı bir şekilde gerileyen TL kur 5.43 seviyesinin üzerinde denge bulmaya çalışıyor.

Dolar/TL'de bu yükselişin, uluslararası piyasalarda görülen volatiliteden dolayı riskten kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor.